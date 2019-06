Buchtipp : Eine Floß-Reise mit Juli und August

von Ina Reinhart

25. Juni 2019, 18:03 Uhr

Das Mädchen Juli schippert als Kapitänin auf ihrem selbstgebauten Floß über die Weltmeere. Der Junge August ist beim Schwimmen auf seinem aufblasbaren Krokodil aufs Meer hinausgetrieben.

Im wahren Leben würde Juli in kürzester Zeit Schiffbruch erleben – und Augusts Badeunfall wäre eine Tragödie mit schlimmem Ausgang. Doch in der Geschichte von Juli und August beginnen so eine abenteuerliche Reise und eine große Freundschaft. Was für ein Zufall, dass die Namen der beiden ungewöhnlichen Seefahrer ahnen lassen, wann dieses Buch besonders viel Spaß macht: Es ist ein ausgezeichnetes Sommerferien-Buch, denn damit kannst du auf eine Lesereise gehen.

Dabei triffst du gemeinsam mit Juli und August auf einen verrückten Maler, auf eine spießige Tretboot-Familie, auf Hippies, die eine alte Bohrinsel besetzt haben und reist sogar noch erster Klasse auf einem Kreuzfahrtschiff. Du wärmst dich auf dem Krokodil in der Sonne, wirst von einem Sturm durchgeschüttelt und frierst im Packeis im Nordmeer fest.

Wenn du jetzt denkst, wir haben zu viel verraten, unterschätzt du die wilde Fahrt, die du erlebst, wenn du das Buch von Juli und August liest.

Alexander von Knorre, „Juli & August: Krokodil über Bord!“. Ab 6 Jahren. 128 Seiten. 12,95 Euro. Verlag: dtv.