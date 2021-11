Kinotipp : Eine Eule rettet den Wald

In „Weihnachten im Zaubereulenwald“ erlebt Eia magische Weihnachten und findet neue Freunde.

von Ina Reinhart

27. November 2021, 00:00 Uhr

Die zehnjährige Eia wünscht sich so sehr einen Hund! Dann wäre sie nicht mehr so viel allein. Denn ihre Eltern arbeiten andauernd. Damit sie sich den Hund leisten kann, verkauft sie selbst gezeichnete Bilder auf dem Weihnachtsmarkt.

Zu Weihnachten hat nun wenigstens ihre Mutter Urlaub, die unbedingt mit Eia in die Sonne fahren möchte. Dabei würde die viel lieber Schlitten fahren. Als die Mutter aber für eine krank gewordene Kollegin doch arbeiten muss, landet Eia plötzlich bei dem alten Ott auf einem Bauernhof im Wald. Eias Vater will nicht, dass sie auf diesen Zaubereulenhof kommt. Dabei findet Eia diesen Ott ganz nett. Vor allem ist es schön, dass die Nachbarn einen Hund und einen Sohn in Eias Alter haben!

Doch als alle plötzlich erfahren, dass der hinter den Häusern liegende Zaubereulenwald abgeholzt werden soll, ist die Aufregung groß. Zum Glück hat Eia im Wald eine Zaubereule entdeckt, sie gezeichnet und sogar eine Feder von ihr gefunden. Diese Eulenart ist in Lettland schon lange ausgestorben.

Wird es allen gelingen, den Wald zu retten? Und was hat Eias Vater eigentlich gegen Ott? Die Antworten bekommst du ab Donnerstag in dem tollen Film „Weihnachten im Zaubereulenwald“.