Landwirtschaft : Eine App für Schweine

Wissenschaft im Stall

von Ina Reinhart

14. Januar 2019, 18:48 Uhr

Ganz viele Schweine umzingeln eine Frau mit einem Tablet. Nele Bielfeldt ist Bäuerin und Forscherin. Mit ihrem Mann bewirtschaftet sie einen Bauernhof in Gremmerup in der Nähe von Flensburg. Nele Bielfeldt entwickelt gerade eine App für die Tiere. Dafür sammelt sie Daten – zum Beispiel, ob die Schweine ihr Futter aufgefressen haben und ob sie gesund sind. Auch andere Bauern in Deutschland machen das und füllen Fragebögen aus.

Doch Nele Bielfeldt findet: Solche Infos gehen leichter verloren. Deshalb möchte sie, dass in Zukunft jeder seine Daten digital abspeichern kann.

Außerdem soll die App Alarm schlagen, wenn es den Tieren über einen längeren Zeitraum nicht gut geht. So könnte den Schweinen schneller geholfen werden.