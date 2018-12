Kinotipp : Ein zauberhaftes Kindermädchen

Mary Poppins ist zurück – ab Donnerstag läuft eine Fortsetzung des Musical-Klassikers im Kino.

von Barbara Leuschner

15. Dezember 2018, 01:30 Uhr

Disney

Michael Banks lebt mit seinen drei Kindern Annabel, John und George in London. Seit die Mutter gestorben ist, sind alle sehr traurig. Damit es nicht allzu chaotisch zugeht, helfen Haushälterin Ellen und Michaels Schwester Jane, wo sie nur können. Doch nun verliert die Familie vielleicht sogar ihr Haus!

Auf der Suche nach einer Lösung stoßen Michael und Jane auf Erinnerungen an ihr Kindermädchen Mary Poppins. Währenddessen finden die Kinder im Park einen Drachen.

Als George den steigen lässt, fliegt er beinahe mit ihm davon! Aber was ist denn das? Plötzlich hängt an dem Drachen Mary Poppins! Das ist aber längst nicht das Merkwürdigste an ihr – Mary Poppins hat magische Fähigkeiten...

Wer hat schon einen Schirmknauf, der sprechen kann? Wer schafft es, aus einem Wannenbad ein Unterseeabenteuer zu machen? Wer weiß genau, wann Kinder ein spannendes Abenteuer in einer Porzellanschüssel wirklich brauchen? Mary Poppins macht das Unmögliche möglich!