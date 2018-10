Kinotipp : Ein Yeti als Freund

„Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“ ist ab heute im Kino

von Barbara Leuschner

10. Oktober 2018, 19:53 Uhr

Hoch oben über den Wolken liegt ein Dorf. Es ist das Reich der Yetis. Dort lebt auch der junge Migo – und zwar streng nach den Regeln, die dort in Stein gehauen werden. Zum Beispiel: Halte dich an die Regeln und stell keine Fragen!

Das wird allerdings schwierig, als er außerhalb des Dorfes plötzlich auf einen Smallfoot trifft. Denn: Die gibt es ja gar nicht! Das behauptet zumindest der Steinbewahrer.

So wird Migo als Lügner aus dem Dorf verbannt. Aber der Yeti will es allen beweisen und steigt hinab unter die Wolken – obwohl dort doch eigentlich die Welt zuende ist! Unten im Tal versucht währenddessen ein Junge namens Percy mit seinen gar nicht so guten Videoaufnahmen von Tieren berühmt zu werden. Wenn er ein Yeti vor die Kamera bekommen könnte, ja dann wäre er ein Star! Natürlich weiß Percy, dass es die gar nicht gibt. Jetzt ahnst du sicherlich schon, dass die beiden aufeinander treffen. Und dass Yetis mit Smallfoot einen Menschen meinen, ist dir auch schon lange klar.

Was du aber noch alles in dem tollen und lustigen Animationsfilm „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“ zu sehen und zu hören bekommst, das kannst du ab heute im Kino erleben. Schnapp dir deine ganze Familie und strapaziert eure Lachmuskeln bei einem Film voller ausgefallener Ideen. Neugierig wie Migo kannst du auch darauf sein, wie sich eigentlich Yetis und Menschen verständigen und zu welchen Missverständnissen es dabei kommen kann.