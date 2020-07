Politik : Ein wichtiger Termin im Ausland

Angela Merkel redet im EU-Parlament.

08. Juli 2020, 18:14 Uhr

Brüssel | Nach langer Zeit mal wieder ins Ausland: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Mittwoch in unser Nachbarland Belgien gereist. Wegen der Corona-Krise war sie zuletzt immer in Deutschland geblieben. Selbst wichtige Gespräche mit Regierungen anderer Länder fanden als Videokonferenz statt.

Doch am Mittwoch hatte die Kanzlerin einen wichtigen Termin in der Stadt Brüssel. Sie hielt eine Rede im Europäischen Parlament. Dort sitzen Politiker und Politikerinnen aus allen Ländern der Europäischen Union. Das ist ein Bündnis von 27 Staaten.

Der Grund für die Rede war: Deutschland hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Es bestimmt damit im nächsten halben Jahr, über welche Themen die Minister und Ministerinnen reden sollen. Die Corona-Krise hat etwa Firmen und Geschäften sehr geschadet. Viele Menschen sorgen sich um ihre Arbeit und ihr Leben.

Deswegen will die Kanzlerin, dass schnell etwas getan wird. „Wir dürfen keine Zeit verlieren, darunter würden nur die Schwächsten leiden“, sagte Angela Merkel.