Hörbuch : Ein Tentakelmonster in der Schule

Avatar_shz von dpa

10. Mai 2020, 18:14 Uhr

Unglaublich, was Tom im Hörbuch „FRRK! – Mein Alien und ich“ eines Morgens passiert: Er begegnet einem Außerirdischen, der mit seinem Raumschiff im Wald notlanden musste. Die quallenartige Gestalt ist grün und sehr schleimig. Lange Tentakel hängen von ihr herab. Ein Monster! Tom ist in Panik. Er schreit und will wegrennen. Zu spät: Ein Fangarm legt sich wie ein Lasso um seinen Fußknöchel und bringt ihn zu Fall.

Kein Entkommen! Der Außerirdische redet beruhigend auf den Jungen ein. Er heiße Frrk, komme in Frieden und brauche Hilfe. Denn der Gammakompensator des Raumschiffs sei ausgelaufen. Um wieder abheben zu können, benötige er vier bis fünf Liter Salpetersäure. Tom weiß tatsächlich, wo die zu finden ist: Im Chemielabor seiner Schule.

So beginnt eine nervenzerfetzende, gleichzeitig auch sehr lustige Freundschaftsgeschichte. Schließlich besucht das galaktische Tentakelmonster sogar die fünfte Klasse.

Nicole Röndigs, „FRRK! – Mein Alien und ich“. Ab 10 Jahren. 4 CDs mit gut 4 Stunden Laufzeit. 14,99 Euro. Verlag: Cbj Audio.