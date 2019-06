Zuckerfest : Ein süßes Fest

Im Ramadan verzichten Rama und Sidra für ihren Glauben tagsüber auf Essen und Trinken. Doch der Fastmonat ist nun vorbei.

von Ina Reinhart

04. Juni 2019, 01:34 Uhr

Ahrensburg | Rama (15) und Sidra (14) aus Ahrensburg sind Musliminnen. Heute beginnt für sie ein großes Fest: Das Zuckerfest feiern sie zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan. Für die beiden ist es das schönste Fest in ihrer Religion.

Am Morgen stehen sie sehr früh auf, damit sie zur Moschee zum Morgengebet gehen können. „Das Morgengebet nennen wir auf arabisch Fadschr“, erklären die Mädchen, die aus Syrien stammen. Danach gehen sie mit der Familie frühstücken.

Geschenke gibt es auch zum Zuckerfest, allerdings meist nur für die Kinder. Es gibt Kleidung, Geld und Ausflüge zum Zoo oder in Freizeitparks oder zum Eis essen. Es gibt auch Familien, in denen die Eltern immer ihren Kindern etwas schenken, auch wenn sie erwachsen sind.

Bis zu drei Tage feiern die Muslime mit ihren Familien, Freunden und Nachbarn. Zum Zuckerfest gibt es natürlich eine Menge Süßigkeiten. Zum Beispiel Baklava, das ist ein arabisches Gebäck aus dünnen Teigblättern, Nüssen und viel Sirup.

Im vergangenen Monat, dem Ramadan, haben Rama und Sidra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen oder getrunken – nicht mal ein Kaugummi gekaut. Nur wenn man auf einer Reise, schwanger oder krank ist, darf man im Ramadan tagsüber essen und trinken. Rama findet das schwer, wenn sie zur Schule gehen muss. „Dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren“, sagt die 15-Jährige. „Für mich ist das nicht so schwer, weil ich auch sonst nicht so viel esse“, sagt Sidra, aber sie findet den Durst schlimm – vor allem, wenn es warm ist oder Sport auf dem Stundenplan steht.

In Syrien sagt man im Fastenmonat zur Begrüßung „Ramadan Karim!“ Das bedeutet „Frohen Ramadan!“ Das fehlt Sidra hier in Deutschland, wo sie seit vier Jahren zu Hause ist. „Und in Syrien gibt es in vielen Restaurants kostenloses Essen am ersten Abend des Fastenmonats. Das ist das Beste!“, findet Rama.