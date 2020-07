Kinos im Norden : Ein Stück Normalität

Wie sieht es in den Kinos in Zeiten von Corona aus?

Avatar_shz von Ina Reinhart

10. Juli 2020, 19:10 Uhr

Flensburg/Husum | Für ihren ersten Kino-Besuch seit dem Corona-Lockdown musste sich Liv im Kino anmelden, ihre Kontaktdaten hinterlassen und einen Mundschutz anlegen. „Ein bisschen seltsam und ungewohnt war das schon“, sagt die Kina-Reporterin.

Doch als Liv und ihre Freunde am Platz im Kommunalen Kino in Eckernförde angekommen waren, konnten sie den Mundschutz ablegen und „Die Känguru-Chroniken“ genießen. Damit war in der Corona-Krisenzeit für Liv „ein Stück Normalität“ in ihr Leben zurückgekehrt.

Die meisten Kinos in Schleswig-Holstein haben wieder geöffnet. Überall muss man Namen und Adresse angeben, damit sich das Virus nicht unkontrolliert ausbreitet an den Orten, an denen Menschen zusammenkommen. Darum muss auch viel Abstand zwischen den Kinobesuchern eingehalten werden. Für die Kinobetreiber ist das viel Aufwand.

Neu im Kino: Scooby! Voll verwedelt

„Normalerweise haben wir rund 1000 Plätze, jetzt können wir aber nur bis zu 380 anbieten“, sagt Sylvia Marksteiner-Hartung vom Kinocenter Husum. Deshalb verdienen die Kinos weniger Geld, brauchen aber eher mehr Personal. Das ist wohl auch der Grund, warum einige Kinos, zum Beispiel in Itzehoe und in Schleswig, noch geschlossen haben.

Die Kinogänger sind auch noch zurückhaltend. Doch als das Wetter vergangene Woche schlecht war, und mit „Meine Freundin Conni“ der erste Kinderfilm nach der Coronapause neu ins Kino kam, wurde es in Husum schon etwas voller. Glücklicherweise starten derzeit nicht so viele Filme, so konnten alle Besucher, auf mehrere Kinosäle verteilt, diese etwas ungewohnte und seltsame Normalität genießen.