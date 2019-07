Just One : Ein Spiel um geheime Worte gewinnt

von dpa/ir

22. Juli 2019, 18:40 Uhr

Hier kommt ein Rätsel: Ohren, Afrika, grau, Rüssel – welches Wort wird hier gesucht? Klar, das muss wohl der Elefant sein. Diese Antwort gibt einen Punkt im Spiel „Just One“.

Dieses Wortrate-Spiel mit Karten bekam gestern von Spiele-Fachleuten die Auszeichnung als bestes „Spiel des Jahres“. „Just One“ sei einfach und deshalb genial, sagten sie zur Begründung. Dieser Preis wird jedes Jahr vergeben. Dafür testen Fachleute Hunderte neue Gesellschaftsspiele.

Karsten Grosser

Das Gewinner-Spiel in diesem Jahr funktioniert so: Ein Spieler muss ein Wort erraten, das auf einer Auswahl-Karte steht. Für das Wort schreiben die anderen Spieler je einen Begriff als Hinweis auf. Wenn allerdings etwa beim Elefanten zwei Mitspieler Rüssel gewählt haben, fällt der Begriff raus und es gibt weniger Hinweise. Dann bleibt noch: Afrika, Ohren, grau. Das ist schon nicht mehr so eindeutig. Das Raten wird also schwerer. Deshalb überlegen die Spieler, welche Wörter den gesuchten Begriff gut beschreiben, aber nicht so naheliegend sind, dass alle anderen ihn auch benutzen.

Das ist so spannend, dass auch Menschen, die Wörter-Spiele nicht so gern mögen, nicht anders können, als mitzuraten, meinte die Spiel-des-Jahres-Jury.



Bruno Sautter, „Just One“. Für 3 bis 7 Spieler ab 8 Jahren. 25 Euro. Verlag: Asmodee Verlag.