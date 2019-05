Tier-Rettung : Ein Schaf braucht die Feuerwehr

von dpa

06. Mai 2019, 16:48 Uhr

Gera | Was für ein blödes Missgeschick! In der Stadt Gera im Bundesland Thüringen ist ein Schaf in eine Abwassergrube gefallen. Die Feuerwehr bekam einen Notruf und rückte aus, um das Tier zu retten. Ein Rettungstaucher stieg in die Grube.

Feuerwehr Gera/dpa

Höhenretter brachten ihren Drehleiter-Korb direkt über die Öffnung. Daran befestigten sie ein Seil, mit dem sie das Schaf aus dem Abwasser ziehen konnten. Das Schaf wurde dabei zwar ziemlich dreckig, aber nicht verletzt. Ein Feuerwehrsprecher meinte: „Erschöpft aber unverletzt ruhte es sich nach dem Schreck aus und sah den Rettern beim Abbau zu.“