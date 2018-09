Gute Idee : Ein Platz für Kinderrechte

von dpa

20. September 2018, 01:05 Uhr

Bei diesem Stuhl ist das Sitzkissen besonders wichtig. „Damit der Stuhl gemütlich ist, weil manche Menschen da ja ihr ganzes Leben lang sitzen“, erklärt die sieben Jahre alte Amélie. Sie hat das Kissen genäht. Der Stuhl ist bunt bemalt, hat Armlehnen und Rollen. Er sieht aus wie ein Rollstuhl. Gebaut haben ihn Erstklässler einer Grundschule in Rheinland-Pfalz.

Der Stuhl hat eine besondere Bedeutung. Er soll zeigen: Kinder mit Behinderung dürfen im Alltag nicht ausgeschlossen werden! Sie haben ein Recht darauf, unterstützt und gefördert zu werden.

„Jetzt ist der Stuhl in Berlin“, erzählt Jakob. Dort wird er mit vielen anderen Stühlen bei einem großen Fest ausgestellt, beim Weltkindertag! Der ist immer am 20. September und macht auf Rechte von Kindern aufmerksam. Das Fest ist aber erst am Sonntag.