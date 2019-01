Tiere : Ein Panzer schützt vor Feinden

von dpa

25. Januar 2019, 06:47 Uhr

Günther und Gwendolyn sehen ein bisschen aus wie die Kugeln beim Kegeln. Das liegt daran, dass sie Gürteltiere sind.

Genauer gesagt: Südliche Kugelgürteltiere. Diese Tiere leben in freier Natur in mehreren Ländern Südamerikas, zum Beispiel in Bolivien und Paraguay.

Das Besondere an ihnen: Sie haben einen Panzer. Der besteht aus einer verhornten Oberhaut und aus Haut-Knochenplatten. Droht Gefahr, rollen die Gürteltiere sich zu einer Kugel zusammen. Dann ist ihre Oberfläche vom Panzer geschützt.

Sebastian Kahnert/dpa

Günther und Gwendolyn leben in einem Zoo der Stadt Hoyerswerda in Sachsen. Dort werden sie gerade wegen der jährlichen Inventur gewogen und gezählt.