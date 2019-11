Fridays for future : Ein neuer Preis für Greta

Avatar_shz von dpa

21. November 2019, 18:25 Uhr

Den Haag | Greta Thunberg ist bekannt für ihre Schulstreiks. Sie hatte damit angefangen, immer freitags nicht zum Unterricht zu gehen. Stattdessen demonstrierte sie für mehr Klimaschutz. Mittlerweile machen Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt mit.

Für ihren Einsatz für das Klima hat Greta schon mehrere Preise bekommen. Am Mittwochabend folgte eine neue Auszeichnung. Greta erhielt den Internationalen Kinderfriedenspreis.

Doch die 16-Jährige konnte die Auszeichnung bei der Verleihung in den Niederlanden nicht entgegennehmen. Sie reist gerade mit einem Segelboot auf dem Atlantischen Ozean zurück von Amerika nach Europa. Deshalb sprang Luisa Neubauer für sie ein. Sie ist bei „Fridays for Future“ in Deutschland aktiv.