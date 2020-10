Skogland : Ein Land voller Geheimnisse

Luzi liest erneut einen Kirsten-Boie-Klassiker.

Avatar_shz von Ina Reinhart

26. Oktober 2020, 15:10 Uhr

Die 14-jährige Jarven ist eigentlich ein sehr unauffälliges Mädchen, doch das ändert sich, als sie bei einem Film-Casting in eine der letzten Runden kommt und nach Skogland fliegen darf um dort die Rolle in der Endrunde zu gewinnen. Dort entdeckt sie jedoch, dass nicht alles in Skogland so ist, wie erwartet, und stürzt sich kopfüber in ein spannendes Abenteuer, wo sie lernt, dass Skogland voller Geheimnisse und Intrigen ist.

Mir hat dieses Buch sehr gefallen, weil es einen überraschenden Verlauf und ein gutes Ende hat, aber trotzdem voller Aktion steckt. Wem das Buch genauso gut gefallen hat wie mir: Es gibt auch schon einen zweiten Teil.





Kirsten Boie, „Skogland“. Ab 11 Jahren. 384 Seiten. 9 Euro. Verlag: Oetinger.