Katzenkind : Ein kleiner Pikser

Kater Schmitty muss zum Arzt.

Avatar_shz von Ina Reinhart

05. Februar 2021, 19:11 Uhr

Berlin | Ich bin echt ein bisschen schlapp heute. Denn es war ein anstrengender Tag für mich. Einer meiner Menschen hat mich zur Tierärztin gebracht. Dafür musste ich erst mal wieder in meine Transport-Box. Die kannte ich ja schon. Außerdem lagen darin eine Kuscheldecke, ein paar Leckerlis und eins meiner liebsten Spielzeuge.

Katzenkind-Serie Folge 1: Wie Kater Schmitty in sein neues Zuhause kommt.

Keine Angst vor der Ärztin

Das fand ich cool! Die Tierärztin war total begeistert, dass ich in meiner Box gespielt habe und keine Angst hatte. Ich kannte die Ärztin schon von der Woche davor. Da hat sie mich genau durchgecheckt: etwa in die Ohren und in mein Maul geschaut. Eine Tablette hat sie mir auch gegeben, damit ich keine Würmer kriege. Das war schon in Ordnung.

Doch heute wurde ich auch geimpft. Der Pikser hat mir gar nicht gefallen. Und seitdem bin ich müde und träge. Zum Glück kümmern sich die Menschen extra gut um mich. Morgen geht es mir dann bestimmt besser und ich rase wieder durch die Wohnung. Außerdem bin ich durch die Impfung jetzt auch etwa gegen Katzenschnupfen geschützt!