Kinotipp : Ein Hund sucht nach seiner Bestimmung

Avatar_shz von Barbara Leuschner

19. Februar 2020, 17:35 Uhr

Buck, eine Mischung aus Bernhardiner und Schäferhund, ist eigentlich viel zu ungestüm, tollpatschig und verfressen, um in einem feinen Haushalt in Kalifornien zu leben. Deshalb bekommt er auch ständig Hausverbot.

Prompt wird er von Dieben eingefangen und nach Alaska verkauft. Denn dort ist der Goldrausch ausgebrochen und jeder Goldgräber braucht Schlittenhunde, um sich in dem weiten Land fortzubewegen.

In dem fremden Land wird Buck von den Menschen schlecht behandelt. Nur ein Mann namens John ist nett zu ihm. Doch Buck wird von einem Postboten gekauft, der mit seinem Schlitten Briefe in die entlegendsten Ecken Alaskas bringt.

20th Century Fox

Dort muss der Hund aber erst seinen Platz im Schlittenhunderudel finden. Jedoch gerade als Buck so richtig Gefallen an seiner neuen Aufgabe findet, wird die Poststrecke eingestellt, und der Postbote muss alle Hunde verkaufen. So landet Buck bei einem üblen Goldsucher, der die Hunde schlecht behandelt.

20th Century Fox

Da Buck sich weigert, den Schlitten über einen auftauenden See zu ziehen, will ihn der Mann sogar erschießen! Zum Glück taucht im letzten Moment John auf...

Der Film „Ruf der Wildnis“ erzählt eine spannende Geschichte über einen Hund, der nach seiner Bestimmung sucht, und startet am Donnerstag im Kino. Buck und alle anderen Tiere in dem Film sind aber animiert und wirken und reagieren dabei oft sehr menschlich. Die Hundeprofis unter euch wissen das sicher viel besser!