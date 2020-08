Kinder in Zeiten von Corona : Ein halbes Jahr Corona-Krise

Kina-Reporterin Hannah (14) erzählt, wie sie die Zeit seit Beginn der Pandemie erlebt hat.

von Hannah Bockholt

28. August 2020, 11:10 Uhr

Osterrönfeld | Sechs Monate Corona. In dieser Zeit gab es große Einschnitte in das Leben vieler Menschen. Angefangen hat das Ganze für uns Jugendliche mit der Schließung der Schulen. Homeschooling war auf vielen Ebenen eine Herausforderung für alle Beteiligten, vor allem für uns Schüler.

Natürlich konnten wir unsere Freunde nicht sehen, aber mit das Schlimmste war für mich, dass sich die Art des Lernens so drastisch geändert hat. Zuvor konnte ich mich mit meinen Klassenkameraden austauschen und in der Klasse diskutieren. Stattdessen saß ich nun vier bis fünf Stunden täglich an meinem Schreibtisch, habe recherchiert, gelesen und hauptsächlich geschrieben, wodurch es mir sehr schwer fiel, mich zu motivieren.

Außerdem war der Schultag quasi nie zu Ende. Hannah (14)

Am Abend war ich oft noch nicht mit allen Aufgaben fertig und konnte meine Aufgabenliste so nie beenden, da natürlich immer neue Aufträge hinzukamen. Dadurch habe ich großen psychischen Stress gespürt, den ich aber nicht loswerden konnte, da mir ein Ausgleich, wie zum Beispiel mein Hobby, komplett gefehlt hat. Dadurch hatte ich durchaus Phasen, wie einige meiner Freunde auch, in denen es mir mental nicht gut ging. Die sozialen Kontakte habe ich aber nur selten vermisst, da es aufgrund des technischen Fortschrittes möglich ist, dass wir uns alle digital „treffen“ können.

Corona in der Familie

Dabei habe ich echt Glück, da meine Eltern beide weiter arbeiten konnten und es meinen Verwandten gut ging. Zwar erkrankte meine Mutter an Corona, aber glücklicherweise war ihr Krankheitsverlauf nicht sehr schwer, sodass sie keine Folgeschäden davon getragen hat. Das hat mir die ganze Situation vielleicht etwas verherrlicht, da ich nicht direkt damit konfrontiert war, wie groß die Bedrohung durch das Virus ist.

Die Pandemie ist nicht vorbei

Nachdem ich wieder zum Schwimmtraining gehen durfte und die Schulen wieder geöffnet waren, musste ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Ich verdränge oft, dass täglich Menschen sterben, dass viele für immer geschädigt bleiben, dass viele um ihre Existenz fürchten und dass die Wirtschaft einen immensen Schaden davonträgt, den wir noch lange spüren werden. Es fällt mir schwer, zu realisieren, was gerade auf der Welt passiert, da alles so fern gewirkt hat. Trotzdem gab es Momente, in denen ich Angst hatte, vor allem um die Gesundheit meiner Großeltern.

Allerdings habe ich auch erlebt, dass die Menschlichkeit und die Empathie der Menschen gestiegen ist. Hannah

Ich habe zuvor noch nie gesehen, dass so viele Menschen an einem Strang ziehen und ihr Leben einschränken, um die Gesundheit anderer zu schützen. Dadurch weiß ich, dass wir irgendwann wieder zu einem Punkt kommen werden, an dem wir zur Normalität zurück kehren können.