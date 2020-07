Spiel des Jahres : Ein ganzes Jahr lang spielen

Am Montag wird das Spiel des Jahres 2020 gekürt. Zehn Männer und Frauen aus ganz Deutschland wählen es. Udo Bartsch aus Hannover ist einer von ihnen. Er erzählt, was es bedeutet, Mitglied der Jury zu sein.

Udo Bartsch

17. Juli 2020, 19:07 Uhr

Hannover | Dingdong! Der Paketdienst klingelt. Er bringt Spiele – wieder einmal. Woche für Woche geht es so. Das gesamte Jahr über kommen 200 bis 300 Spiele an. Der riesige Berg klingt nach riesigem Spaß. Und so ist es auch.

Aber ebenso ist es Arbeit. Denn all die Spiele müssen gespielt und getestet werden, auch die weniger guten. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach und mit verschiedenen Personengruppen.

Das bedeutet: Regeln lesen, Mitspieler einladen, noch mehr Regeln lesen, andere Mitspieler besuchen, wieder Regeln lesen. Fast jeden Tag.

Aber wir alle machen es freiwillig und gern. Denn wir sind Spielekritiker. Wir spielen Spiele und bewerten sie, so wie andere Kritiker Kinofilme, Serien oder Bücher bewerten, um Zeitungsleser zu informieren, was sich lohnt und was man sich getrost sparen kann.

Das Spiel des Jahres gibt es seit 1979. Der erste Titelträger hieß „Hase und Igel“. In diesem Jahr wird zum 42. Mal ein Sieger gewählt. Und wie das Wort „wählen“schon besagt: Am morgigen Sonntag stimmen wir ab. Geheim. Die Mehrheit entscheidet.

Doch zuvor wird gründlich beraten, welche Stärken und vielleicht auch Schwächen die Spiele haben. Schon das ganze Jahr über diskutieren wir in einem Online-Forum. Wir sieben aus und schränken die Auswahl immer mehr ein, bis wir schließlich auf einer Klausurtagung (die in diesem Jahr wegen Corona erstmals als Videokonferenz stattgefunden hat) genau drei Spiele nominieren, die Spiel des Jahres werden können.

Es sind diesmal „My City“, ein neuartiges Städtebauspiel, das sich immer weiterentwickelt: Als Verlierer bekommt ihr hilfreiche Aufkleber für euer Spielbrett, der Gewinner muss fortan mit Hindernissen klarkommen. Erst nach 24 Partien, in denen sich auch die Regeln ändern, steht der Gesamtsieger fest.

Der zweite Kandidat „Nova Luna“ erzeugt mit wenigen Regeln große Spieltiefe. In diesem Puzzlespiel geht es darum, Plättchen clever auszuwählen und noch cleverer anzuordnen. Denn jedes Teil hätte gern ganz bestimmte Nachbarfarben neben sich. Wer das am besten hinkriegt, gewinnt.

Das lustigste der drei Spiele heißt „Pictures“ und lässt euch kreativ werden. Mit Materialien wie Stein, Holz oder Schnüren bildet ihr Fotos nach. Die anderen Spieler müssen raten, welches von 16 Bildern ihr gestaltet habt.

Wer wird nun Spiel des Jahres? Das erfahrt ihr am Montag, 20. Juli 2020, live aus dem Berliner nhow Conference Center. Los geht es ab etwa 10:30 Uhr, der Stream geht dann auf facebook.com/spieldesjahres und auch hier auf der Spiel-des-Jahres-Webseite online.