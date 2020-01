Buchtipp : Ein Frettchen mit Kulleraugen und Appetit auf Senfbrötchen

Avatar_shz von dpa

05. Januar 2020, 17:40 Uhr

Jelko Pudelund ist elf Jahre alt hat viele Probleme – nicht nur das Wort Pudel in seinem Nachnamen. Ein anderes Problem heißt Bert „Blödbacke“ Branco. Der geht an der neuen Schule ausgerechnet in dieselbe Klasse wie Jelko. Bert schleimt sich bei den Lehrern ein und ärgert hinter deren Rücken seine Mitschüler. Als eines Tages Jelkos Turnschuhe in einem Gang an der Decke kleben, ahnt der Junge gleich, wer das war.

Plötzlich taucht in Jelkos Leben ein Fell-Wesen auf: mit riesigen Glupschaugen und knallrotem buschigem Schwanz. Es ist Chilli, ein Feuerfrettchen, das Unmengen scharfer Senfbrötchen verschlingt.

Außerdem kann es Wünsche erfüllen – aber auch ziemlich nerven. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob Chilli Jelko so schnell nicht wieder verlassen will.

Das Buch „Chilli, ich und andere Katastrophen“ erzählt, wie die beiden Freunde werden und wie Jelko sich gegen Bert Branco zur Wehr setzt. Dabei ist es leicht zu lesen. Viele witzige Comicbilder stehen zwischen dem Text, und einzelne Wörter sind fetter und größer gedruckt als andere.

Antje Szillat (Text) / Zapf (Illu.), „Chilli, ich und andere Katastrophen“. Ab 9 Jahren. 160 Seiten. 10 Euro. Verlag: Egmont Schneiderbuch.