Mit Video : Ein Flensburger für Europa

Die jungen Reporter von Kina und dem Offenen Kanal Flensburg treffen den Grünen Politiker Rasmus Andresen.

von Elisa Schröder

01. März 2020, 18:46 Uhr

Flensburg | In seiner Heimatstadt Flensburg, an der Grenze zu Dänemark, treffen wir Rasmus Andresen. Seit 2019 ist er Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Bereits mit 15 Jahren beschloss er, sich politisch zu engagieren und trat in die Grüne Jugend ein. Sein Grundgedanke war, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, wie zum Beispiel die Armut in Deutschland. 2009 wurde er mit 24 Jahren in den Landtag gewählt und war dort von 2017 bis 2019 Vizepräsident. Mit der Europawahl im Mai letzten Jahres gelang ihm dann der Sprung ins EU-Parlament. Dies bedeutete für Andresen keineswegs einen „Abschied“ von der schleswig-holsteinischen Politik. „Ich ändere nur meinen Platz“, sagte er bei seiner letzten Rede im Kieler Landtag im Juni 2019.

Rasmus Andresens Ziele sind dieselben geblieben. Er setzt stark auf die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, auch deshalb, weil er in der dänischen Minderheit in Deutschland aufwuchs und zeitweise in Dänemark wohnte. Grenzen zu überschreiten und zu kooperieren sei wichtig.

Aber der Wildschweinzaun, der gerade an der Grenze gebaut wurde, schade der deutsch-dänischen Freundschaft, meint Andresen. „Der Zaun ist ein trauriges Symbol dafür geworden, dass Länder sich mehr zurückziehen, auf sich konzentrieren und kein Interesse mehr an grenzüberschreitender Arbeit haben“, fügt der Parlamentarier hinzu, der sich mit diesem Problem schon an die EU-Kommission gewandt hat.

Rasmus Andresen ist auch ein großer Befürworter der Bewegung Fridays for Future. Er schätzt das Engagement von jungen Leuten, auf die er bei den Demonstrationen für eine bessere Klimapolitik trifft. „Ich finde es total super, wenn sich junge Menschen politisch engagieren“.

Er selber ist auch der Meinung, dass in Deutschland nicht genug über Klima geredet wird, aber auf EU-Ebene seien erste Erfolge sichtbar: der Green Deal, mit dem Ziel, Europa bis 2040/2050 klimaneutral zu machen.

Zudem ist Andresen in Brüssel für den Haushalt zuständig, das bedeutet, dass er Teil eines Ausschusses ist, der jährlich einen Vorschlag für die Verteilung der EU-Gelder macht. Er steht dafür, dass das Geld für den Schutz des Klimas verwendet werden soll und weniger für den Kohleabbau.

Doch einfach hat man es nicht als junger Politiker. Trotz seines Erfolges in der Politik wird er aufgrund seines jungen Alters von älteren Kollegen häufig nicht als Parlamentarier wahrgenommen: „Manchmal wird man nicht reingelassen oder wird gefragt, für welchen Abgeordneten man denn arbeitet.“