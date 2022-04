Kindernachrichten : Ein bisschen Sonnenschein und Wärme

April, April, macht, was er will. Das sagt man meistens, wenn im April das Wetter so wechselhaft ist wie jetzt. Vergangene Woche gab es noch Sturm. Jetzt soll es aber passend zu den Osterferien fast überall in Deutschland langsam schöner werden. Es sind zum Beispiel am Mittwoch mehr als 20 Grad möglich! Im Norden und in den Bergen bleibt es aber noch etwas kühler.

Zu den Osterfeiertagen soll zwar nicht so warm bleiben. Aber die Wetterfachleute erwarten, dass es in den meisten Gegenden trocken bleibt, mit Wolken, aber auch mit Sonne....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.