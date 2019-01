Kinotipp : Ein Ausflug ins World Wide Web

„Chaos im Netz“ ist das zweite Abenteuer von Gamingfigur Ralph

von Barbara Leuschner

19. Januar 2019, 07:00 Uhr

Die beiden Videospielfiguren Ralph und Vanellope sind allerbeste Freunde – seit sie im Film „Ralph reicht’s“ gemeinsam ihre Rollen als Bösewicht und Unruhestifterin zu guten Charakteren verwandelt haben. Nun kommt die Fortsetzung „Chaos im Netz“ ins Kino. Und von den Automaten-Spielen, die bisher ihre Heimat waren, geraten sie nun ins chaotische Internet.

Walt Disney Company

Wie jeden Abend, wenn die Spielhalle von Mr. Litwak schließt, treffen sie sich mit ihren Nachbarn aus den anderen Spielautomaten. Doch während der tollpatschige Ralph sich als Randalierer in seinem Spiel sehr wohl fühlt, wird es Vanellope als Rennfahrerin in Sugar Rush immer langweiliger. Natürlich ist sie mächtig neugierig, was sich hinter dem neu installierten „Internet“ verbirgt. Das herauszufinden ist aber strengstens verboten!

Um seine Freundin aufzuheitern, baut Ralph kurzerhand eine neue Rennstrecke in Vanellopes Spiel ein. Leider führt das aber dazu, dass eine Gamerin in der Spielhalle das Lenkrad von Sugar Rush abbricht. Eine Reparatur ist Mr. Litwak nicht möglich, die Spielfirma gibt es nicht mehr – dann stellt er den Automaten lieber ab.

Vanellope ist verzweifelt! Wozu ist sie denn ohne ihr Spiel noch nutze? Aber hat die Gamerin nicht herausgefunden, dass es bei „ebay“ im „Internet“ ein Lenkrad gibt? Für Ralph und Vanellope ist sofort klar, dass sie da nun trotz Verbot schnellstens hin müssen.

Walt Disney Company

Was für ein gigantisches Abenteuer Ralph und Vanellope im World Wide Web erleben, das kannst du ab Donnerstag im Kino in dem Animationsfilm „Chaos im Netz" sehen. Wenn du die beiden Videospielfiguren schon aus dem Film „Ralph reichts" kennst, dann ahnst du bestimmt, was dem naiven Ralph und der draufgängerischen Vanellope so alles zustößt. Auf jeden Fall ist es sehr spannend und urkomisch, sich das Internet einmal als eigene Welt vorzustellen – man könnte noch etwas lernen!