BADEUNFALL : Echte Lebensretter

von Ina Reinhart

10. Juli 2019, 18:38 Uhr

Windischeschenbach | In Windischeschenbach in Bayern wird Justin (Foto) gerade wie ein richtiger Held gefeiert. Denn zusammen mit seinem Freund Luca hat er einem kleinen Jungen das Leben gerettet. Was war passiert?

Wie so oft bei schönem Wetter waren die beiden im Freibad. Da entdeckte Luca vom Beckenrand aus einen kleinen Jungen auf dem Grund des Nichtschwimmer-Beckens.

Schnell tauchte Justin zu dem Vierjährigen hinunter. „Ich habe ihn angestupst, aber er hat sich nicht bewegt“, erzählte Justin später. Dann hat er den bewusstlosen Jungen aus dem Wasser gezogen.

Justin weiß noch genau, wie der kleine Junge ausgesehen hat: „Seine Lippen waren blau, er hat nicht mehr geatmet.“ Am Beckenrand riefen die beiden einen Erwachsenen zu Hilfe. Der Helfer und der Bademeister machten bei dem Jungen eine Herzdruck-Massage. Schließlich kam er wieder zu Bewusstsein.