Buchtipp : Durch die Klotür in einen Palast

Du magst verrückte Geschichten, die leicht zu verstehen sind und außerdem witzige Comicbilder haben? Dann solltest du das Buch „Plötzlich Millionär!“ lesen: Die Hauptfigur ist der Junge Leo. Und er erlebt, wie es ist, unvorstellbar viel Geld zu haben. Diese Erfahrung macht er allerdings nicht freiwillig. Leo hat nämlich ein spezielles Problem mit Türen.

Zum Beispiel öffnet er die Küchentür, um sich etwas zu trinken zu holen. Dann kann es sein, dass er plötzlich mitten auf einer Bühne steht: mit einer Gitarre um den Hals und einem Mikrofon vor der Nase. Und vor ihm stehen Tausende Menschen, die ihn mit ihren Smartphones filmen. Was für ein Albtraum! Zumal Leo überhaupt nicht singen kann.

So etwas passiert nicht mit jeder Tür. Aber eines Tages führt ihn die Klotür in der Schule direkt in einen Palast mit Hunderten Zimmern. Die Decken sind so hoch wie einer Sporthalle. Einen Diener und einen Pool gibt es auch. Und Leo kann sich jedes Essen kommen lassen, auf das er gerade Lust hat. Außerdem stehen überall Spielkonsolen herum: „Ich bin im Paradies gelandet“, stellt Leo begeistert fest.

Ihm vergeht das Grinsen aber schon bald. Denn reich zu sein, hat auch seine schlechte Seiten. Als Leo entführt wird, muss er zeigen, wie schlau er ist. Zum Glück helfen ihm seine neuen Freunde Tarek und Eva.

