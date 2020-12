Buchtipp : Durch den Adventskalender ins Abenteuer

Jonas und Mila haben Ärger mit 13 Weihnachtstrollen.

Avatar_shz von Ina Reinhart

01. Dezember 2020, 17:52 Uhr

Wer hat nicht den Wunsch, einmal Gast im Weihnachtsdorf zu sein? Mit dem Buch „13 Weihnachtstrolle machen Ärger“ kann man in diese Welt schlüpfen. Es ist mit 24. Kapiteln gleichzeitig ein spannender Adventskalender, der die Wartezeit auf Weihnachten verkürzt.

Darum geht’s: In der Weihnachtsnacht schrecken Jonas und Mila hoch, als jemand flucht – und entdeckten einen Wichtel-Kundschafter. Die Kinder zwängen sich durch ihren Adventskalender in die Welt der Weihnachtsmänner und Wichtel. Doch dann wird Mila entführt. Schaffen die beiden es zurück in die Menschenwelt, um das Weihnachtsfest zu retten?

Sabine Städing, „13 Weihnachtstrolle machen Ärger“. Ab 8 Jahren. 272 Seiten. 7,99 Euro. Verlag: Carlsen.