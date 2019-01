Helfen : Drei Tipps zum Vögel füttern

von dpa

21. Januar 2019, 05:33 Uhr

Meisenknödel im Baum oder ein paar Körner in einem Futterhaus. Viele Menschen legen in der Winterzeit Futter für Vögel aus. Ein paar Dinge gibt es aber zu beachten, wenn du etwa Amseln und Meisen füttern möchtest.

Sicher

Das Futter sollte da liegen, wo sich keine Katze heimlich anschleichen kann. Bäume und Büsche sollten also ein paar Meter entfernt stehen. Aber auch Fensterscheiben sollten nicht direkt in der Nähe sein. Die Vögel könnten dagegen fliegen.

Sauber

Lege immer nur wenig Futter aus. So verschmutzen die Vögel es nicht mit ihrem Kot. Und es bleibt nichts übrig, was Ratten und Mäuse anlockt. Außerdem sollte das Futter trocken liegen. Ein Futterhaus sollte regelmäßig mit warmem Wasser gesäubert werden.

Roland Weihrauch/dpa

Körner und Obst

Naturschützer empfehlen Sonnenblumenkerne als Vogelfutter. Denn die fressen viele Vogel-Arten. Aber auch frisches Obst, Rosinen und Haferflocken eignen sich. Man kann auch selbst ein Behältnis basteln, am besten ohne Plastik. Zum Beispiel Körner in Fett in einer halben Kokosnuss-Schale. Außerdem kann man den Tieren Trinkwasser hinstellen.