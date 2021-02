Tierbabys : Drei kleine Otter

Seltener Nachwuchs im Zoo.

14. Februar 2021, 12:03 Uhr

Miami | Sie sind noch so klein, dass sie jeweils auf einen Handteller passen: Drei Otterbabys sind in einem Zoo in den USA auf die Welt gekommen. Die Pflegerinnen und Pfleger sind dort ganz aus dem Häuschen. Denn Nachwuchs hat es bei diesen Ottern in ihrem Zoo noch nicht gegeben.

Mama Zinnia scheint sich gut um ihre Welpen zu kümmern. Damit das auch so bleibt, werden sie und die Babys in einem Versteck in Ruhe gelassen. Nicht einmal Otter-Papa Edison kommt in ihre Nähe. Bei den Ottern kümmern sich die Männchen ohnehin nicht um die Aufzucht der Jungen. Ob es sich bei den Kleinen um Männchen oder Weibchen handelt, findet der Zoo später heraus. Erst dann bekommen sie ihre Namen.