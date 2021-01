Im Zoo : Drei Äffchen auf Papas Rücken

Bei den Kaiserschnurrbarttamarinen kümmert sich Papa um die Kinder.

Avatar_shz von dpa

05. Januar 2021, 17:23 Uhr

Wien | Meistens sitzen sie bei Papa auf dem Rücken. In einem Zoo in Österreichs Hauptstadt Wien sind vor Kurzem drei Äffchen auf die Welt gekommen. Sie gehören zu den Kaiserschnurrbart-Tamarinen.

„Die Aufzucht wird hauptsächlich vom Vater übernommen“, sagt ein Tierpfleger. Zur Mutter gehen die Kleinen vor allem, wenn sie etwas trinken möchten.

Daniel Zupanc/Tiergarten Schönbrunn/dpa

Die Äffchen gehören zur Familie der Krallenaffen. In freier Natur leben sie in Südamerika. „Markenzeichen dieser Krallenaffenart ist ihr langer, weißer Schnurrbart, den Weibchen und Männchen tragen“, sagt der Zoodirektor. „Auch bei den drei Winzlingen ist der Bartansatz bereits gut zu sehen.“

Der Zoo berichtete am Dienstag: Die jungen Affen sind ohne ihren langen Schwanz nur etwa fünf Zentimeter groß. Ihr Körper ist also nur etwa so lang wie eine Streichholz-Schachtel.