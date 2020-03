Entdeckungstour : Draußen ist eine Menge los – mit Anleitung fürs Insektenhotel

Im Garten tummeln sich die Insekten.

Avatar_shz von Ina Reinhart

20. März 2020, 19:36 Uhr

Kiel | Die Insekten auf dem Smartphone dreidimensional anzugucken, ist faszinierend. Doch auch vor deiner Haustür – und manchmal sogar in deiner Wohnung kannst du viele lebendige, kleine Tiere entdecken.

Mitmachen: Hier findest du Nikes Anleitung für ein Insektenhotel

„Ich habe schon die ersten Schmetterlinge gesehen. Auch Fliegen und Mücken und sogar einzelne Hummeln sind schon unterwegs“, erzählt der schleswig-holsteinische Nabu-Chef Ingo Ludwichowski.

Jetzt, wo jeden Tag die Pflanzenwelt grüner wird und Blumen blühen, finden die Insekten immer mehr Nahrung und schwirren um uns herum. Das ist gut so, denn Hummeln, Bienen und Co sind wichtig für die Natur. Leider werden sie seit einigen Jahren immer weniger. Das liegt oft an den Umweltbedingungen.

Du kannst den Insekten helfen, zum Beispiel indem du eine Blumenwiese ansäst. Oder du baust ein Insektenhotel. Und wenn du die Insekten beobachtest, hilft dir die Nabu-App „Insektenwelt“, herauszufinden, welche Tiere du siehst.