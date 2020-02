Kinotipp : Dr. Dolittles tierische Abenteuer

Dieser Tierarzt spricht mit seinen Patienten. Und der Junge Tommy findet bei ihm jede Menge Freunde mit vier Pfoten.

Avatar_shz von Barbara Leuschner

01. Februar 2020, 06:01 Uhr

Eigentlich würde Tommy Stubbins am liebsten den ganzen Tag lang Tiere beobachten. Aber sein Onkel will ihm bei der Entenjagd beibringen, wie man auf Tiere schießt. Aus Versehen trifft Tommy dabei ein Eichhörnchen – und das muss nun so schnell wie möglich zum Tierarzt!

Als der Junge bei Dr. Dolittle ankommt, staunt er nicht schlecht. Denn dort laufen die verschiedensten exotischen Tiere im Garten herum. Noch größer werden Tommys Augen, als er hört, dass der Tierarzt mit seinen Tieren redet! Der kauzige Doktor ist mit der gesprächigen Papageiendame Polynesia, dem kurzsichtigen Hund Jip, dem ständig frierenden Eisbären Yoshi und dem ängstlichen Berggorilla Chee-Chee sowie vielen anderen sogar befreundet!

Menschen interessieren ihn seit dem Tod seiner Frau gar nicht mehr.

Als Dolittle aber die schwerkranke Königin Victoria retten soll, muss er sich gemeinsam mit seinen Freunden und seinem neuen, selbst ernannten Lehrling Tommy auf eine abenteuerliche Reise begeben. Die Suche nach dem Heilmittel auf einer sagenumwobenen Insel beginnt, aber sie sind nicht allein...

Wäre es nicht toll, wenn du mit Tieren sprechen könntest? Wie das dann aussehen könnte, kannst du seit Donnerstag im Kino in dem lustigen Film „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ sehen. Tommy lernt die Sprache der Tiere jedenfalls sehr schnell und weiß schon sehr bald, dass Eichhörnchen Kevin auf Rache sinnt.