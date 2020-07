Comics : Donald Duck als Zwölfjähriger

Avatar_shz von dpa

12. Juli 2020, 07:31 Uhr

Berlin | Irgendwie sehen die Seiten und die Bilder anders aus als sonst. Es gibt nicht so viele Sprechblasen, dafür etwas mehr Text. Außerdem sieht Donald Duck deutlich jünger aus als in den bekannten Comics.

Ab dem 16. Juli kann man die ersten dieser neuen Hefte kaufen. Die Macher nennen die Hefte „Comic-Roman“, also eine Mischung aus Comics mit vielen Bildern und Romanen mit viel Text.

In dem Heft „Young Donald Duck“ ist Donald Duck zwölf Jahre alt. In der Geschichte will er den Hof seiner Großmutter retten. Dafür muss er es aber an eine spezielle Schule schaffen - gar nicht so einfach! Auch andere Figuren wie Goofy, Micky Maus und Minnie Maus kommen in den neuen Heften vor.