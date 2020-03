Online lernen : Digital lernen? Ganz normal!

KiNa-Reporterin Stine (16) erzählt, wie ihre dänische Schule Unterricht oline

von Stine Korff

22. März 2020, 19:11 Uhr

Flensburg | Seit einer Woche fällt in Schleswig-Holstein wegen des Coronavirus überall die Schule aus. Viele Schüler wissen nicht, womit sie sich die Zeit vertreiben können. Sie freuen sich darüber, dass sie Ferien haben, doch eigentlich sollen sie ja trotzdem keinen Schulstoff verpassen. Vielen ist nicht klar, wie das funktionieren kann. Sie haben vielleicht einige Unterrichtsmaterialien übers Internet bekommen, das ist meist noch neu und sehr ungewohnt.

Ich gehe in Dänemark in Tingleff zu Schule, und da sind die Schulen im digitalen Bereich tatsächlich oft schon weiter. Auch im normalen Schulalltag machen wir bereits fast alle Aufgaben auf dem Laptop. Ab und zu bekommen wir noch Kopien, aber sonst läuft alles übers Internet. Das ist natürlich im Moment ein großer Vorteil, denn wir können ziemlich normal weiterarbeiten, obwohl wir natürlich auch auf den direkten Kontakt mit unseren Lehrern verzichten müssen.

Unser Unterricht beginnt jeden Tag zu der ganz normalen Zeit, wie sonst eben auch. Von uns wird erwartet, dass wir dann auch alle an unseren Laptops sitzen. Dann bekommen wir über eine Schulplattform Aufgaben zugeschickt, die wir bearbeiten und zu bestimmten Uhrzeiten abgeben müssen.

Die Mathelehrerin schickt ein Youtube-Video

Von unserer Mathelehrerin haben wir beispielsweise auch ein Youtube-Video geschickt bekommen, in dem sie uns das neue Thema erklärt. Das handhaben die Lehrer aber unterschiedlich. Sie werden alle auf ihre Art und Weise kreativ, was irgendwie auch ziemlich cool ist, denn so entstehen ganz neue Ideen.

Viel passiert auch übers Telefon oder Videoanrufe. So telefoniere ich beispielsweise viel mit meinen Mitschülern. Man kann sich gegenseitig helfen, falls man etwas nicht versteht und man fühlt sich nicht so allein. Das hilft übrigens auch super gegen Langeweile! Wenn man jetzt selbst nicht weiß, was man machen kann, weil man vielleicht nicht so viele Schulmaterialien bekommen hat, kann man im Internet viele Lernspiele finden. Dabei lernt man tatsächlich etwas und es macht auch noch Spaß!