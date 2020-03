Corona-Angst : Dieses mulmige Gefühl

Manchmal passieren auf der Welt Dinge, die einem Sorgen machen.Vielleicht hat man sogar Angst, obwohl man weiß, dass man keine haben braucht. Es gibt ein paar Tricks, die helfen können, mit solchen Gefühlen umzugehen.

19. März 2020, 18:55 Uhr

Berlin | Die Läden schließen, die Schule bleibt zu, Geburtstage werden abgesagt: Und an allem ist ein Virus schuld. Das klingt ein bisschen unheimlich. Vielleicht weißt du schon, dass das neue Coronavirus eine Krankheit mit Husten und Fieber auslösen kann. Und dass Kinder meist nur wenig betroffen sind.

Reden hilft

Trotzdem kann es sein, dass du ein komisches Gefühl im Bauch hast. Das ist ganz normal. Damit bist du nicht allein. Wichtig ist: Wenn dich etwas beunruhigt, tut es gut, mit jemandem darüber zu reden.

Die Expertin Barbara Lubisch kennt sich mit solchen Sorgen aus. Sie schlägt vor: „Am besten redest du mit deinen Eltern und machst etwas Schönes mit ihnen.“ Vielleicht könnte einer von beiden dir etwas vorlesen. Oder ihr spielt etwas zusammen. Oder ihr bastelt ein Aquarium mit dem KiNa-Bastelbogen.

Besorg dir die Infos, die du brauchst

Hast du viele Fragen zum Thema Coronavirus? „Dann stell sie ruhig und beschäftige dich damit“, rät Frau Lubisch. Schließlich erfährst du dann auch, was dich vor dem Virus schützt. „Es hilft, wenn du und deine Familie sich vorsichtig verhalten – zum Beispiel wenn ihr euch immer die Hände gründlich wascht“, sagt die Expertin.

Auch auf der KiNa-Onlineseite findest du viele Infos gesammelt.

Mach mal Corona-Pause

Vielleicht merkst du aber auch, dass du erst einmal nichts mehr davon hören willst. „Dann ist das auch okay und gut so“, meint die Expertin. „Mach es so, wie es sich für dich am besten anfühlt.“

Manchmal passiert es auch, dass Freunde oder Freundinnen in großer Aufregung sind und allen anderen Angst machen. Barbara Lubisch findet: „Sag deinen Freunden am besten, sie sollen damit aufhören, weil es nicht weiterhilft, wenn man Panik verbreitet.“ Du könntest deinen Freunden oder Freundinnen dann vorschlagen, dass ihr zusammen etwas spielt oder einen Film guckt. „Auch ein Spaziergang im Wald tut gut“, sagt sie.