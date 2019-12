Was würde der Weihnachtsmann sagen? : Die Weihnachts-Experten

Da der „echte“ Weihnachtsmann zur Zeit sehr beschäftigt ist – deshalb übernehmen KiNA-Reporter Lise und Annika die Öffentlichkeitsarbeit für ihn.

Annika und Lise

23. Dezember 2019, 07:10 Uhr

Weihnachtsmann: Ho, Ho, Ho! Ich bin heute der Weihnachtsmann und interviewe die Weihnachtsfrau. Lasst uns mit der eigenen Meinung zu Weihnachten beginnen: Was ist deine Meinung zu Weihnachten?

Weihnachtsfrau: Meine Meinung ist, dass Weihnachten ein tolles Fest ist, da man da ja die Geburt von Jesus feiert. Außerdem ist es schön und friedlich. Und deine, als Weihnachtsmann?

Weihnachtsmann: Also ich finde, dass es ein sehr wichtiges Fest ist, eines das man auf gar keinen Fall verpassen sollte, denn die Kinder sollen ja auch von uns beschenkt werden. Außerdem finde es sehr wichtig, weil da ja Jesus’ Geburtstag ist. Was ist dir an Weihnachten wichtig?

Weihnachtsfrau: Auf jeden Fall, dass ich den Kindern eine Freude mache. Mehr eigentlich nicht. Was sollte deiner Meinung nach immer zu Weihnachten dazu gehören?

Weihnachtsmann: Es sollte auf jeden Fall die Kirche dabei sein, weil die gar nicht so schlimm ist, wie alle denken. Das gute Essen natürlich, und der Weihnachtsmann muss auf jeden Fall kommen, aber meistens natürlich heimlich – weil ich sehr schüchtern bin. Findest du deinen Job als Weihnachtsfrau wichtig?

Weihnachtsfrau: Klar ist er das, der Weihnachtsmann – also du – kannst ja auch nicht alles alleine machen. Ohne mein Management würde das alles ja gar nicht klappen. Was erwartest du für eine Reaktion von den Kindern?

Weihnachtsmann: Ich erwarte, dass die Kinder sich freuen, weil sonst meine Arbeit völlig sinnlos wäre – alle Kinder sollen fröhlich, friedlich und so weiter sein. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten konnten und wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit!