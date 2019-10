Kina auf TikTok : Die TikPlop-Reporter

Beim Redaktions-Praktikum lernen Lisa und Rasmus nicht nur Artikel-Schreiben, sondern machen auch auf TikTok News.

31. Oktober 2019, 11:26 Uhr

Flensburg | Wir sind Rasmus und Lisa und sind beide 14 Jahre alt. In Flensburg besuchen wir die 9. Klasse der Gustav Johannsen Skole und durften in der Kina-Redaktion unser Praktikum machen. Für dieses Praktikum haben wir uns entschieden, weil wir uns den Beruf des Reporters sehr abwechslungsreich vorgestellt haben.

Lisa Strobel

Unsere Erwartungen haben sich erfüllt: Wir haben uns die letzten zwei Wochen ausführlich mit TikTok beschäftigt. TikTok, Nachfolger der App Musical.ly, ist durch Syncronisations-Videos bekannt geworden. Die App benutzten wir bisher beide nicht, aber sind durch unser Praktikum beim sh:z damit in Berührung gekommen. Für den Verlagskanal „TikPlop” haben wir Videos gedreht, geschnitten und sind sogar selbst in einigen Clips zu sehen. Da wir uns aber trotz allem nicht gut damit auskennen haben wir Lisa Strobel, die die Videos für den Verlagskanal macht, interviewt.

Seit Anfang Oktober, also noch gar nicht mal so lang.

Wieso heißt euer Kanal TikPlop?

Das ist ein Wortspiel zwischen TikTok und Plop. Plop ist ein typisches Flensburg-Wort, wegen der Flasche mit dem Plop-Verschluss.



Was ist der Unterschied zwischen TikTok und anderen Social Media Plattformen?

Bei TikTok sind alle Videos hochkant. Und die App ist dadurch bekannt geworden, dass man Lippen-Synchronisation von Songs und ähnlichem macht. Das gibt es auf anderen Social Media Plattformen nicht.

Warum genau TikTok und nicht zum Beispiel Snapchat?

Es wurde mir als Projekt zugeteilt. Die eigentliche Begründung für TikTok war, dass man damit die jüngere Zielgruppe also 12- bis 18-Jährige aus Flensburg und Umgebung erreicht – eine andere Generation als die meisten Zeitungsleser.



Braucht man lange, um sich in die App einzufinden, und ist es schwer, sie zu verstehen?

Vieles ist „learning by doing”, ich habe auch erst einmal ein Video von mir gedreht und die verschiedenen Funktionen ausprobiert. Ich würde sagen, dass es schon relativ leicht ist. Witzigerweise war ich am Anfang vom Projekt auf dem Scheersberg beim Kina-Seminar. Da haben mir die Zwölfjährigen viel beigebracht – die wussten mehr als ich und haben mir neue Schnitttechniken gezeigt.



Wie aufwendig ist es, ein Video für TikTok zu drehen, und wie viel Zeit braucht man dafür?

Das kommt immer ganz auf das Video an. Ich habe zum Beispiel gerade eins hochgeladen vom Stapellauf, das ist, wenn das Schiff von der Werft ins Wasser gebracht wird. Das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Es kann aber auch schon bis zu einer Stunde dauern, das kommt drauf an, wie viele Szenen und Material man hat.



Hast du einen Tipp für Anfänger?

Wichtig, damit man gesehen wird, ist zum Beispiel indem man Hashtags benutzt, wie #Flensburg oder einen eigenen Hashtag kreiert, so wie bei uns #Tikplop. Ich würde empfehlen, nur Sachen zu posten die einem auch Spaß machen, und die auch zu einem passen.



Hast du schon mal negative Erfahrungen mit TikTok gemacht?

Richtig negative Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht. Es ist manchmal ein bisschen rätselhaft, dass manche Videos nur vier und andere 60.000 Views haben. Bei manchen Videos denkt man sich „Da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben”, und das kommt dann nicht so gut an wie ein ganz Banales, wo es nur zehn Minuten gedauert hat, es zu schneiden.