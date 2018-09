Kinotipp : Die Superhelden-Familie

„Die Unglaublichen“ kommen wieder ins Kino.

von Barbara Leuschner

22. September 2018, 01:00 Uhr

Superhelden sind in Metroville nicht mehr gern gesehen. Denn nach Meinung der Regierung richten sie zu viel Schaden an. Das bedeutet für Helen und Bob Parr, dass sie arbeitslos sind.

Disney/Pixar

Doch zum Glück bekommt Helen, bekannt als Elastigirl, einen neuen Job. In einer Werbekampagne soll sie zeigen, dass Superhelden immer noch gebraucht werden. Ihr Ehemann Bob, der als superstarker Mr. Incredible diese Arbeit viel lieber gemacht hätte, muss sich nun um die Kinder kümmern. Das ist gar nicht so leicht, wie er dachte! Denn Teenager Violetta und der abenteuerlustige zehnjährige Robert sind nicht nur recht eigenwillig, sondern haben auch schon Superkräfte.

Als dann plötzlich auch Baby Jack-Jack Supertalente entwickelt, herrscht Chaos im Hause Parr. Denn leider kann Jack-Jack seine Kräfte – und er hat sehr viele davon – nicht kontrollieren! Zu allem Übel taucht auch noch ein Bösewicht auf, der ganz Metroville bedroht…

Disney/Pixar

Ab kommenden Donnerstag schlüpft Familie Parr in dem Animationsfilm „Die Unglaublichen 2“ wieder in ihre unglaublichen Outfits, um mit Familienpower das Schlimmste zu verhindern. Unglaublich, dass es schon 14 Jahre her, als diese Super-Familie ihr erstes Kinoabenteuer erlebt hat!