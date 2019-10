Klima-Wandel : Die Suche nach der Zukunfts-Energie

Große Schiffe verbrauchen viel Energie. Die Kina-Reporter fragen bei der Stena Line nach dem Umweltschutz.

Avatar_shz von Franziska und Marek

24. Oktober 2019, 14:44 Uhr

Kiel | Beim Thema Klimawandel geht es immer auch um den Verkehr. Wie gehen große Transport-Unternehmen wir die Fährgesellschaft Stena Line damit um? Die Kina-Reporter haben nachgefragt bei Martin Wahl, Travel Commercial Manager bei Stena Line in Kiel.

Wie viel CO2 verbraucht die Stena Line?

Für den CO2-Verbrauch gibt es keine genauen Berechnungen bei Fähren. Er schwankt ständig – durch die verschiedene Beladung der Fähren, durch Wind und Wellen. Wenn wir im Winter eine voll beladene Fähre haben, stoßen wir natürlich mehr CO2 aus, haben aber weniger Personen an Bord. Pro Person würde der Verbrauch sehr hoch sein. Aber es wird ja auch viel Fracht transportiert, die dann nicht auf der Straße bewegt werden muss.

Sie haben bereits alle Stena Germanica-Antriebe zu Methanol umgerüstet. Haben sie dies auch bei anderen Schiffen vor?

Im Augenblick nicht. Stena Germanica ist ein Pilotprojekt, das haben wir ausprobiert. Wir sind mit dem Ergebnis zwar sehr zufrieden. Aber die Umrüstung eines Schiffes zu Methanol ist mit hohen Kosten verbunden. Und es wird noch nicht genug hergestellt, um damit alle Schiffe fahren zu lassen. Das Methanol wird in Schweden produziert und muss mit dem LKW zum Hafen gebracht werden. Das ist nicht besonders umweltfreundlich. Wir müssen aber sehr langfristig planen und überlegen: Was wird der Treibstoff in 40 Jahren sein? Denn so lange fährt so ein Schiff. Welcher Treibstoff zukunftsfähig ist, daran forscht und arbeitet man. Trotzdem brauchen wir weiterhin die Schiffe für den Transport, und deshalb versuchen wir, so flexibel wie möglich zu bauen.

Es ist ja schon eine gute Idee, dass die Stena Germanica und Scandinavica grün geworden sind, aber was steckt dahinter?

Es gab die Regelung, dass man den Schwefelanteil in dem Treibstoff reduzieren muss. Die Schiffe wurden früher mit Schweröl betrieben. Schweröl haben wir ohne Ende, das war ganz billig zu kriegen, aber nicht gut für die Umwelt. Jetzt haben alle Staaten an der Nord- und Ostsee gesagt: „Wir wollen auch auf dem Meer saubere Luft haben!“. Die Alternative, die schnell verfügbar war, ist Marinediesel. Der ist aber wesentlich teurer. Geld ist immer ein Anreiz, damit man in die Forschung investiert und schaut, was machbar ist.

Helena Türk

Benutzen sie Ökostrom für die Fähren?

Ja, aber nicht überall. Schiffe produzieren unterwegs ja ihren eigenen Strom. Worum es eigentlich geht, ist der Landstrom – und da ist es interessant, wo er herkommt. In Norwegen zum Beispiel bekommen wir Landstrom aus Wasserkraft – da haben wir den sogenannten Ökostrom. In Kiel sind wir aber noch nicht einmal an den Landstrom angeschlossen. Da müssen die Schiffsmotoren weiterlaufen, um Strom zu produzieren. Dieses Jahr hat die Stadt eine Landstromanlage für Color Line eröffnet. Nächstes Jahr sind auch der Ostseekai, das Kreuzfahrtterminal und wir dran.

Tun sie noch Weiteres für die Nachhaltigkeit der Stena Line?

Jede Menge. Wir haben zum Beispiel hier auf Stena Scandinavica ein interessantes Projekt, das nennt sich AI-Captain, das ist eine künstliche Intelligenz, also ein Computer, der berechnet, welcher Weg je nach Wind und Lage der optimale von Kiel nach Göteborg ist, also: Was ist der Weg, um möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen?. Das läuft voll automatisch und der Computer fährt auch danach das Schiff. Im Internet haben wir eine „Green List“, wo unsere Projekte aufgeführt werden. Ich glaube momentan 50, an denen wir arbeiten.