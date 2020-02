Kinotipp : Die Suche nach dem letzten Funken Magie

„Onward: Keine halben Sachen“ kommt am Donnerstag in die Kinos.

Avatar_shz von Barbara Leuschner

29. Februar 2020, 08:18 Uhr

Braucht man heute für Licht noch einen Fackelzauber, wenn eine Lampe einfach angeschaltet werden kann? Nein – und deshalb ist mit all dem technischen Fortschritt in New Mushroomtown bei den Elfen, Zwergen und Riesen die Fähigkeit zu zaubern auch fast ausgestorben.

Die magischen Wesen leben also genauso wie wir. Na ja, fast. Denn die Elfenbrüder Ian und Barley haben als Haustier einen leicht hyperaktiven kleinen Drachen. Etwas Merkwürdiges passiert auch an Ians 16. Geburtstag: Er bekommt ein Geschenk von seinem Vater, der aber schon vor Ians Geburt gestorben ist!

Disney/Pixar

Es ist ein Zauberstab mit einem Phoenix-Stein und einem Zauberspruch, der den Vater noch einmal für 24 Stunden zurückbringt!

Damit würde Ians größter Wunsch endlich in Erfüllung gehen! Nur leider hat er so gar keine Ahnung vom Zaubern! Wie gut ist es da, dass sein Bruder Barley ein Profi in Fantasy- und Rollenspielen ist und sich – zumindest theoretisch – mit Magie auskennt. Doch leider geht bei dem Zauber etwas gehörig schief: Der Vater ist von den Schuhen bis zum Hosenbund zu sehen, aber der Phoenix-Stein ist aufgebraucht.

Disney/Pixar

Ein weiterer Zauberstein muss her, damit die beiden mit ihrem Vater reden können – und zwar schnell! Denn die Zeit läuft schon.

Was wäre, wenn es die magische Welt aus den Märchen tatsächlich gäbe? Dann würde sie vielleicht genau so aussehen, wie in dem Animationsfilm „Onward: Keine halben Sachen“, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Auf jeden Fall erwartet dich eine abenteuerliche und spannende Reise in eine Welt, in der die Magie nur schlummert.