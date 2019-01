Spieltipp : Die Monster sind los

Für zwei oder bis zu acht Spieler ist die „Monster Bande“ ein riesiger Spaß

von Cordula Dernbach/dpa

04. Januar 2019, 19:32 Uhr

Bei dem Spiel „Monster Bande“ müsst ihr sehr genau hinschauen. Auf dem Tisch liegen Karten mit sehr vielen verschiedenen Monstern: einige mit Hörnern und andere mit sechs Beinen zum Beispiel. Mal sind sie rot, mal fehlen ihnen die Zähne. Trotzdem sehen sich alle Monster sehr ähnlich.

Alle Karten auf dem Tisch gibt es noch mal in einem Stapel neben den aufgedeckten Karten. Das Spiel wird in zwei Teams gespielt. Immer wenn ein Team dran ist, muss ein Spieler eine Karte vom Stapel nehmen und sie seinen Leuten aus dem Team beschreiben. Die müssen dann das passende Monster in den aufgedeckten Karten suchen. Doch das allein wäre zu einfach!

Mit zwei Würfeln wird vor jeder Raterunde bestimmt, was der Beschreiber nicht sagen darf: also etwa die Farbe des Monsters und die Anzahl von Beinen oder Augen. Oder ob das Monster einen Hut trägt oder Ohren hat. Das macht es spannend und sehr lustig. Mit einer Sanduhr wird die Zeit gestoppt. Welches Team es schafft, die meisten Monster einzufangen, hat gewonnen.

Das Spiel kann schnell gespielt werden, denn es braucht keine lange Aufbauzeit. Zwei bis acht Spieler können dabei mitmachen.

Florian Biege, „Monster Bande“. Für zwei bis acht Spieler ab 7 Jahren. Spieldauer etwa 25 Minuten. 19,90 Euro. Verlag: Drei Hasen in der Abendsonne.