Kika: Dein Song 2020 : „Die Melodie ergibt sich“

In der Fernsehsendung „Dein Song“ sucht die Jury nach den besten jungen Songschreibern und Songschreiberinnen. Am Mittwoch geht’s los.

Avatar_shz von Bernadette Winter/dpa

06. Februar 2020, 18:44 Uhr

Essen | Richard ist elf Jahre alt und Songschreiber. Und nicht nur das: Zusammen mit 18 anderen Kindern und Jugendlichen darf er bei der Kika-Sendung „Dein Song“ mitmachen. Am 12. Februar geht's los. Gesucht werden die besten Songschreiber und Songschreiberinnen zwischen 11 und 18 Jahren. Im Interview mit Bernadette Winter erzählte Richard, wie seine Lieder entstehen.

Andrea Enderlein/ZDF/dpa

Seit wann spielst du Instrumente?

Mit Klavier habe ich angefangen, als ich vier war. In der Grundschule habe ich Flöte gespielt, und jetzt lerne ich noch Ukulele.

Und wie kamst du auf die Idee zu singen?

Die ersten Jahre habe ich nur Klavier gespielt. Dann bin ich in einen Schulchor gegangen, weil da immer alle so glücklich zurückkamen. So habe ich das Singen entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht: Wenn ich schon Klavier spiele, dann kann ich mich doch auch singend begleiten. Irgendwann kommt man auf so eine Schiene, wo man sagt, jetzt würde ich gerne mal einen Song schreiben.

Wie entstehen deine Lieder?

Wenn ich mir sage, ich will jetzt einen Song schreiben, dann kommt nichts aus mir raus. Man kann sich erst eine Melodie ausdenken und dann die Akkorde. Oder erst den Text und dann alles drumherum. Wenn mir grad was im Kopf ist und ich kein Klavier in der Nähe habe, dann schreibe ich ein paar Zeilen auf. Und später gucke ich, welche Akkorde zu dem Thema passen. Und dann spiele ich das einfach. Meistens ergibt sich die Melodie, während ich singe.

Worum geht es in deinem Song „Immer dasselbe“?

Es geht um Routine und die Vor- und Nachteile des Erwachsenenlebens. Vorteile sind, dass man eine eigene Wohnung hat oder dass man Auto fahren kann.

Warum machst du bei „Dein Song“ mit?

Ich habe ,Dein Song 2019’ geguckt. Jeden Abend bin ich vor den Fernseher gehüpft. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich würde da gerne mitmachen.

Andrea Enderlein/ZDF/dpa

Warst du aufgeregt beim Casting?

Es war eine Mischung aus aufgeregt und unglaublich glücklich sein. Ich habe mich sehr auf das Casting gefreut. Als ich angerufen wurde und die gesagt haben, dass ich angenommen wurde, habe ich durchgeflennt, weil ich mich so sehr gefreut habe. Kurz vor meinem Auftritt hat mein Herz ziemlich geklopft und ich war sehr, sehr glücklich.

Hast du dich gut mit den anderen Kandidaten verstanden?

Beim Casting waren alle supernett. Man hat sich sofort zusammengesetzt und unterhalten. Alle haben sich Glück gewünscht und hinterher gefragt, wie es war.