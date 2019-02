Kinotipp : Die geheime Welt der Drachen

von Barbara Leuschner

02. Februar 2019, 01:00 Uhr

Neuigkeiten aus dem Wikingerdorf Berk: Nachdem Stammeshäuptling Hicks gemeinsam mit der mutigen Astrid das freundschaftliche Zusammenleben von Drachen und Mensch ermöglicht haben, platzt das Dorf aus allen Nähten! Außerdem kommen dank spektakulärer Befreiungsaktionen noch ständig weitere Drachen hinzu. Hicks treuer Nachtschatten-Drachen Ohnezahn bemüht sich, als Anführer der Drachen das Chaos zu verhindern. Doch dann verdreht ihm ein noch ungezähmtes Tagschatten-Weibchen den Kopf!

Universal Pictures

Ausgerechnet als Bösewicht Grimmel einen Angriff auf Berk plant, kann sich Hicks nicht mehr bedingungslos auf den liebestrunkenen Ohnezahn verlassen! Hicks muss sich auf die Suche nach einer verborgenen Welt begeben, die er aber nur aus mystischen Erzählungen kennt. Denn nur, wenn sie ihre geliebte Heimat verlassen, können Menschen und Drachen überleben! Hicks erkennt schon bald, dass er nur gemeinsam mit Ohnezahn sein Ziel erreicht...

Universal Pictures

Die abenteuerliche Reise kannst du ab kommenden Donnerstag im Kino in dem Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" miterleben. Als Fan von Ohnezahn und Co. wirst du erstaunt sein, was sich in Berk so getan hat. Selbstverständlich sind neben Hicks und Astrid auch wieder Wikinger-Nerd Fischbein, der riesige Rotzbakke und sein Rivale Eret, sowie die Zwillinge Raffnuss und Taffnuss und viele andere dabei. Wenn du die Welt von Berk noch nicht kennst, dann aber schnell!