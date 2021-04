Hörbuch : Die geheime Bibliothek

„Das Bücherschloss“ ist eine wunderbare Geschichte voller Magie.

Avatar_shz von Ina Reinhart

23. April 2021, 18:58 Uhr

Stellt euch vor, ihr zieht in ein Schloss mit einer riesigen Bibliothek. Für Becky Librum ist das ein Traum, der wahr geworden ist. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Hugo erkundet sie ihr neues Zuhause, denn der liebt Bücher ebenso wie Becky. Die Bibliothek, die in einem geheimen Stockwerk des Schlosses liegt, ist aber nicht einfach nur ein Raum voller Bücher. Er ist auch voller Magie und Ausgangspunkt eines Abenteuers.

Beim Hören von „Das Bücherschloss“ kann man in das Hörspiel abtauchen, sich in die Fantasie der Bücher gleiten lassen und die wirkliche Welt für einen Moment vergessen. Gleich am Anfang werden die Figuren vorgestellt, was sie mögen oder am liebsten machen, so dass man fast im Geschehen dabei ist.

Ich empfehle das Hörspiel für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren, da die Handlung zwar spannend, magisch und geheimnisvoll ist, aber nicht gruselig.

Barbara Rose, „Das Bücherschloss“. Ab 8 Jahren. 1 CD. 11 Euro. Verlag: Jumbo.

/ Buch: 160 Seiten. 9,95 Euro. Verlag: Löwe.