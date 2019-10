Buchtipp : Die drei ??? und die magischen Schlangen

von Annika Frühsorge

13. Oktober 2019, 18:50 Uhr

In der Graphic Novel „Das Ritual der Schlangen“ arbeiten die „drei ???“ an einem verhexten Fall, der sie oft verwirrt. Drei angeblich magische Schlangen wurden gestohlen.

Das Buch ist mit ausdrucksstarken, aber auch witzigen Bildern gefüllt. Besonders empfehle ich es für Spürnasen die selber ermitteln wollen, aber nicht gerne lesen. Ich fand den Comic spannend und habe ihn verschlungen. Ich würde „Die drei ??? – Das Ritual der Schlangen“ für Kinder ab 10 Jahren empfehlen.

Calle Claus, Christopher Tauber, „Die drei ??? – Das Ritual der Schlangen“. Ab 10 Jahren. 126 Seiten. 16,99 Euro. Verlag: Kosmos.