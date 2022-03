Kindernachrichten : Die Dinos sind zurück

Was für ein Riesenmaul! Auch sonst sehen Menschen neben diesen Figuren winzig aus. In der Stadt Hannover sind die Dinosaurier zurück. Gleich 50 von ihnen sind auf einem Platz zu sehen. Die Figuren sind so groß wie die Originale! Da gibt es zum Beispiel den Brontosaurus, der acht Meter hoch und fast 30 Meter lang ist.

Diese Ausstellung der Dino-Figuren gibt es jetzt noch einige Wochen in Hannover. Es soll sie in Zukunft noch in anderen Städten geben. ...

