Die drei !!! : Deutschlandreise unter Hochspannung

Kim, Franzi und Marie reisen für einen Wettbewerb quer durchs Land – und lösen nebenbei noch einen gefährlichen Fall.

Avatar_shz von Ina Reinhart

22. Januar 2021, 17:37 Uhr

Franzi, Kim und Marie sind die jungen Detektivinnen „Die drei !!!“. Im Band „Stadt – Land – Zug“ gehen die drei Freundinnen aber als Reisedetektivinnen auf große Tour. Als solche sollen sie nicht einen Kriminalfall aufdecken, sondern es geht um einen Wettbewerb, der von einem Spieleverlag ausgeschrieben wurde.

Illustration: Andrea Jansen

Franzi, Kim und Marie treten dabei gegen ein Team von vier Jungen an. Ihre Aufgabe: Einmal mit der Bahn durch ganz Deutschland reisen, dabei in jedem der 16 Bundesländer die Landeshauptstadt besuchen und zwischendurch Rätsel lösen und Aktionen durchführen.

Illustration: Ina Biber

Los geht’s in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt Kiel. Die Route und die schnellsten Verbindungen müssen die Teams selbst heraussuchen. In Schlangenlinien fahren sie nach Süden, Osten, Nordwest, Südwest und so weiter in Kurven, immer auf den Zielort Dresden in Sachsen zu. Dabei lernen die Mädchen viel über Deutschland – ebenso wie die Leser, denn jedes Bundesland wird kurz vorgestellt und Karten helfen, den Weg zu verfolgen.

Doch wie es bei den drei !!! zu erwarten ist, kommt im Detektivspiel schnell ein ernster Fall dazwischen. Die Großmutter ihrer Teambetreuerin Anna verfolgt sie. Und das ist keine überfürsorgliche Oma, sondern eine ehemalige Juwelendiebin, die gerade aus dem Gefängnis freigekommen ist. Ist die Reisegruppe in Gefahr?

Karhi Erlhoff, „Die drei !!! Stadt – Land – Zug“. Ab 10 Jahren. 224 Seiten. 13 Euro. Verlag: Kosmos.