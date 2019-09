Star Wars : Der Weltraum in der Scheune

Avatar_shz von dpa

08. September 2019, 19:00 Uhr

Dassow | Luke Skywalker begrüßt die Besucher. Der Roboter R2D2 steht schon bereit. Und auch Darth Vader ist mit dabei. Wer eine umgebaute Scheune im Ort Dassow in Mecklenburg-Vorpommern betritt, fühlt sich wie in den „Star Wars“-Filmen.

Fans der Weltraum-Filme haben in der Scheune Film-Szenen nachgebaut, durch die Besucher laufen können. Es gibt zum Beispiel viele Figuren zu sehen. Am Wochenende wurde die Ausstellung eröffnet. Viele Besucher kamen dafür extra in „Star Wars“-Kostümen.