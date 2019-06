Politik : Der Tag der Entscheidung

D-Day wird ein wichtiger Tag in der Geschichte genannt.

Portsmouth | Diese Aktion vor 75 Jahren war streng geheim! Denn es war Krieg und die Feinde sollten mit einem Angriff überrascht werden. Heute ist diese Aktion bekannt unter dem Namen D-Day. Zehntausende Soldaten fuhren mit Schiffen von Großbritannien nach Frankreich. Denn dort waren Soldaten der Nationalsozialisten, die für Deutschland kämpften. Die Nationalsozialisten herrschten damals in Deutschland und besetzten auch andere Länder. Sie hatten den Zweiten Weltkrieg angefangen und viele Menschen waren durch ihre Herrschaft gestorben.

Die Soldaten aus Großbritannien bekamen am D-Day Unterstützung von Truppen etwa aus den USA und Frankreich. Gemeinsam konnten sie die Nationalsozialisten tatsächlich überraschen. Sehr viele Soldaten starben an diesem Tag. Doch er gilt als Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Ein knappes Jahr später war Deutschland besiegt.

Der D-Day ist heute genau 75 Jahre her. Zur Erinnerung an den Aufbruch der Truppen gab es gestern an einem Strand in Großbritannien eine große Militärfeier mit vielen Regierungschefs, etwa aus den USA, Großbritannien und Frankreich. Auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm teil. Denn inzwischen sind die einstigen Feinde Freunde geworden.