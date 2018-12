Kinotipp : Der Spinnenmann ist nicht mehr allein

Ein junger Superheld tritt in Spidermans Fußstapfen.

von Barbara Leuschner

08. Dezember 2018, 01:10 Uhr

Teenager Miles mag seine neue Schule nicht. Nicht nur, dass es da von Nerds nur so wimmelt – es spricht auch niemand mit ihm. Na ja, außer einem Mädchen, aber die macht sich eher über ihn lustig. Jetzt soll er auch noch einen Aufsatz schreiben, wie er sich seine Zukunft vorstellt!

Wie gut, dass Miles seinen Onkel Aaron hat. Er ist ganz anders als sein Vater: Der ist nämlich Polizist und mag Spiderman nicht! Mit seinem Onkel kann Miles über alles reden – auch über seinen Helden Spiderman – und sie sprayen gemeinsam verbotene Graffitis. Ohne dass Miles es merkt, wird er dabei von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen! Was jetzt mit seinem Körper passiert, verwirrt den Jungen total. Denn es geschieht genau das, was in den Spiderman-Comics steht: klebende Hände, unbändige Kraft – und alles unkontrollierbar!

Sony Pictures

Wie gut, dass Miles weiß, wo er Spiderman treffen kann. Der ist nämlich der Retter der Stadt. Doch der Spinnenmann wird bei seinem nächsten Einsatz getötet. Dabei gibt es eine mächtige Erschütterung, merkwürdige Holographien erscheinen und verschwinden auch gleich wieder. Plötzlich sind da fünf Wesen mit Spiderkräften: Eine gealterte Version von Peter Parker alias Spiderman, Spider-Gwen, das Anime Peni Parker, Spider-Man Noir – und Spider-Ham, ein Schwein? Alle kommen aus anderen Universen, haben aber die gleiche Spiderman-Geschichte und wollen wieder nachhause...

Sony Pictures

Wie Miles und seine neuen Freunde herausfinden, dass Verbrecherboss Kingpin hinter all dem steckt und was er vorhat, dass erfährst du ab kommenden Donnerstag im Kino in dem supertollen, rasanten und witzigen Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“. Wenn du Comics magst, wirst du diesen Film lieben!