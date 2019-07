Buchtipp : Der Schwamm – ein spannendes Tier

von dpa

24. Juli 2019, 17:45 Uhr

Vielleicht benutzt du manchmal einen Schwamm beim Spülen oder Baden? Die bestehen meist aus Kunststoff. Es gibt aber auch natürliche Schwämme.

Der Naturschwamm ist ein Meerestier, das sich vor ungefähr 750 Millionen Jahren entwickelte. Damit gehört der Schwamm zu den ältesten Lebewesen der Erde und ist sogar älter als die Dinosaurier.

Die Dinosaurier sind längst ausgestorben, Schwämme existieren noch heute - und besitzen erstaunliche Eigenschaften. Das wunderschön gezeichnete Sachbilderbuch „Wundertier Schwamm“ erzählt davon.

Schwämme sind am Meeresboden angewachsen. Sehr wichtig ist ihre Fähigkeit, das Meerwasser von Trübstoffen zu reinigen. Sie wirken also wie ein Filter. Schwämme kommen in etwa 8000 verschiedenen Arten vor. Einige sehen aus wie Korallen, andere wie Glasvasen, wieder andere wie Finger, hohe Tüten oder Steine. Die Tiere werden unterteilt in Hornkieselschwämme, Glasschwämme und Kalkschwämme.

Delfine verwenden hohle Schwämme als Werkzeug, indem sie sie ablösen und über ihre Schnauze stülpen. Dann wühlen sie den Meeresboden auf, um leckere Beutetiere zu finden. Der Schwamm schützt die empfindliche Delfinschnauze vor Verletzungen am steinigen Grund. Schwämme können übrigens extrem alt werden. In den Gewässern der Antarktis findet sich eine Schwammart, die mehr als 10 000 Jahre alt ist.

Ninon Ammann, „Wundertier Schwamm“. Ab 6 Jahren. 40 Seiten. 14,95 Euro. Verlag: Atlantis.